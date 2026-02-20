сегодня в 13:43

Колледж «Энергия» в Подмосковье собрал гумпомощь для участников СВО

Студенты и преподаватели подмосковного колледжа «Энергия» собрали и отправили гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. Акция прошла в подразделениях учреждения в Реутове, Балашихе и Богородском округе, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Все структурные подразделения колледжа «Энергия», расположенные в Реутове, Балашихе и Богородском округе, присоединились к сбору гуманитарной помощи. В акции участвовали преподаватели, студенты и их родители.

В течение нескольких недель они формировали посылки с медикаментами и другими необходимыми вещами. Собранный груз был отправлен адресатам 18 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.