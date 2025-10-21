Количество пунктов приема упаковки от лекарств достигло 45 точек в Москве

Сеть пунктов приема блистерных упаковок от лекарств расширяется в столице. Сдать пустые упаковки из пластика и алюминия можно в аптеках, поликлиниках и медицинских центрах по всему городу. Российский экологический оператор публикует адреса точек.

«Каждый год в России производят миллиарды упаковок лекарств, около 60% из них — в блистерах. Сейчас в Москве насчитывается около 600 пунктов сбора вторсырья, из которых 45 — это точки, куда можно сдать блистеры. Расширение сети пунктов приема и списка принимаемых фракций — важный шаг в развитии культуры раздельного сбора отходов и в уменьшении объема захороняемых отходов», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Упаковки от лекарств требуют отдельной утилизации из-за сложного состава. Собранные блистеры направляются на переработку в Ярославскую область, на предприятие ООО «Национальная экологическая компания» (НЭО). Там их разделяют на полимеры и алюминий для повторного использования. Пустые лекарственные упаковки из пластика и алюминия нужно утилизировать отдельно от других отходов из-за комбинированного состава.

Проект реализуется при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы и социального проекта «Зеленый контейнер Greenbox».

Адреса ближайших экоточек и подробности переработки доступны на сайте.