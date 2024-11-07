Количество нелегальных организаций в Подмосковье снизилось на 37%

Банком России выявлено 128 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Снижению «нелегалов» на финансовом рынке способствовал переход компаний в Интернет, социальные сети и мессенджеры.

Большинство выявленных «нелегалов» — это «черные кредиторы. В Московской области было обнаружено 36 таких компаний. В основном нелегальные кредиторы предлагали займы под видом ломбардов. Они работают без лицензий и могут менять условия договора без оснований и предупреждений.

Информацию о выявленных случаях нелегальной деятельности Банк России направляет в правоохранительные и другие уполномоченные органы. Всего в России за 9 месяцев текущего года в результате рассмотрения материалов, в том числе за предыдущие периоды, было возбуждено около 480 административных дел и более 100 уголовных дел.

Информацию о субъектах с признаками нелегальной деятельности можно проверить на сайте Банка России — в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Предупредительный перечень обновляется ежедневно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.