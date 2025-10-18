Количество DDoS-атак на транспорт и логистику перешло отметку в 1,5 тыс

Хакеры в сентябре в два раза больше подвергали атакам организации в области транспорта и логистики, чем за первые полгода 2025 года. Количество DDoS-атак на такие фирмы перешагнуло отметку в более полутора тыс., рассказали РИА Новости аналитики компании по кибербезопасности RED Security.

Такой же тренд был и в 2024 году. Тогда количество атак на сферу в третьем квартале тоже оказалось больше предыдущего полугодия — почти на треть.

Но, если в 2024 году количество DDoS-атак на сферу начало увеличиваться в июле и достигло крайней точки к сентябрю, в 2025-м активность злоумышленников выросла только в сентябре.

Аналитики считают, что хакеры начали нападать на сферы транспорта и логистики на фоне начала делового сезона. Простой в функционировании таких компаний окажется в этот период более заметным. Также он может нанести вред фирмам с финансовой точки зрения и репутации.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.