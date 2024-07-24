Кобылаш и Кувалдин получили новые назначения в Минобороны РФ

На официальном сайте министерства обороны России появилась информация сразу о двух новых назначениях — генерал-лейтенант Сергей Кобылаш стал командующим Военно-воздушными силами — заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами, а его прежнюю должность занял генерал-майор Сергей Кувалдин.

Сергей Кобылаш родился в Одессе, учился в Ейском высшем военном авиационном училище летчиков им. В. М. Комарова, затем в Военно-воздушной академии им. А. Ю. Гагарина и Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Имеет звание Героя России за участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Также генерал-лейтенант награжден в том числе орденом «За военные заслуги» и медалью «За отвагу».

Генерал-майор Сергей Кувалдин заменил Сергея Кобылаша на прежнем посту и стал новым командующим дальней авиацией, в состав которой входят стратегические ракетоносцы.