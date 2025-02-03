Ко Дню студента для студентов Колледжа МГИМО провели серию образовательных лекций

Слушателями стали более 80 студентов 1–3 курсов специальностей «Банковское дело» и «Логистика».

«Такие образовательные мероприятия — это уникальная возможность погрузиться в мир современных финансовых технологий и бизнес-практик. Они не только расширяют кругозор, но и помогают студентам приобрести навыки, востребованные в реальной жизни, лучше понять рыночные тренды и построить карьерную траекторию с учетом актуальных требований. Наши коллеги постарались передать ребятам те знания и навыки, которые помогут им успешно реализовать себя в будущем. Желаю студентам увлекательного и вдохновляющего пути к их успеху!», — поделился управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

В рамках мероприятий были проведены лекции и мастер-классы, посвященные актуальным вопросам банковского дела, финансов и цифровой трансформации. Особое внимание было уделено кибербезопасности, в том числе распознаванию мошеннических схем и защиты от них.

«Образовательное партнерство с такими человекоцентричными компаниями, как Сбер, открывает перед нашими студентами уникальные возможности для получения знаний и профессионального роста. Благодарим Сбер за вклад в будущее нашей молодежи!», — резюмировала директор Колледжа МГИМО Марина Воробьева.