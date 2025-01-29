Книжный магазин с необычной концепцией появился в Москве

В московском ТРЦ «Авиапарк» открылся магазин «Читай-город» в новой концепции. Теперь это не просто книжный супермаркет, а полностью обновленное место, которое подарит читателю впечатления и эмоции от визита, передает корреспондент РИАМО.

«Книжный магазин — это место встречи с книгами. Читатель здесь для себя находит новых интересных авторов, читатель здесь удовлетворяет свое любопытство, находит новые впечатления в книгах. Часть читателей приходит в книжный магазин за новинками, часть приходит за книгой, которую они точно знают, что купят, но большая часть приходит посмотреть, выбрать, проявить любопытство», — сказал во время презентации генеральный директор ОРС «Читай-город-Буквоед» Александр Брычкин.

Для того чтобы опыт встречи с книгой был приятнее и дарил вдохновение, была проделана большая работа, прежде всего с помещениями и их пространствами. Теперь появились настоящие мини-гостиные с трансформируемой мебелью. Их можно использовать для встречи с авторами и для заседаний клубов по интересам.

Фото - © Сергей Дружинин/РИАМО Фото - © Сергей Дружинин/РИАМО Фото - © Сергей Дружинин/РИАМО Фото - © Сергей Дружинин/РИАМО Фото - © Сергей Дружинин/РИАМО Фото - © Сергей Дружинин/РИАМО Фото - © Сергей Дружинин/РИАМО Фото - © Сергей Дружинин/РИАМО Фото - © Сергей Дружинин/РИАМО

Под потолком размещены цветные ленты из перфорированного металла. Это не просто элемент декора, они выполняют роль указателей. В магазине стало больше мест для чтения, на стенах красуются тематические иллюстрации. Стеллажи с разными произведениями и товарами легко отличить по жанру. Например, в зоне с мангой и комиксами применяется индустриальный стиль. В зоне с книгами используются разные оттенки цветов у стеллажей.

Изменилась рубрикация литературы, во главу угла поставлены реальные запросы читателей и их предпочтений по жанрам и рубрикам. Для удобства покупателей с 2024 года работает сервис «Я в магазине», с его помощью можно найти интересующее произведение с точностью до полки.

«Для большинства тех, кто читает книги, она является не столько источником новых идей, а, скорее, возможностью уйти в мир книг. Можно уйти от реальности, получить вдохновение, новые впечатления. Эта некая потребность в эскапизме заставляет людей не рационально подходить к выбору места, где они покупают книги, а эмоционально. Людям требуется не просто книжный магазин или супермаркет, а эмоциональный шопинг. Формат, который дает им получить лучшее впечатление от книг», — добавил Брычкин.