Книга Толкина 1937 года стала самым дорогим экземпляром аукциона

На аукционе в британском Бате сенсационно продали первое издание «Хоббита» Дж.Р.Р. Толкина 1937 года — один из 1500 сохранившихся экземпляров, никогда ранее не выставлявшихся на торги, сообщает РЕН ТВ .

Обнаруженная случайно во время уборки в бристольском доме книга, изначально оцененная в 10 тысяч, вызвала ажиотаж среди коллекционеров и ушла за 43 тысячи фунтов стерлингов (52 тысячи фунтов стерлингов с учетом комиссии), побив предыдущий рекорд (19 тысяч) для первых изданий культового произведения.

«Этот экземпляр сохранился в идеальном состоянии с оригинальной суперобложкой, что делает его настоящим Святым Граалем для библиофилов», — пояснил эксперт аукционного дома.

Издание содержит 22 черно-белые иллюстрации самого Толкина и считается эталонным для коллекционеров — из первоначального тиража до наших дней дошло лишь около 100 экземпляров.