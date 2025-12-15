Клуб исторического танца «Ренессанс» отметил 15-летие в Серпухове

Клуб исторического танца «Ренессанс» провел юбилейный бал в честь 15-летия во Дворце торжеств «Центральный» в Серпухове 14 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юбилей клуба «Ренессанс» прошел в формате торжественного бала с живой музыкой, изящными платьями и белыми перчатками. Гости вечера увидели танцы разных эпох: менуэт, павану, аллеманд, а также вальс, мазурку и полонез-мазурку. Эти направления составляют основу бальной культуры XVIII–XIX веков.

За 15 лет клуб «Ренессанс» воспитал несколько поколений танцоров, отмеченных международными наградами, и организовал десятки балов. Клуб стал важной частью культурной жизни Серпухова.

Организаторы отметили, что юбилейный вечер подтвердил актуальность и привлекательность исторического танца для жителей города.

