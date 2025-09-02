Ключевой проект: в Арзамасе открыли новый образовательный центр

сегодня в 13:52

1 сентября в Арзамасе распахнул свои двери новый многопрофильный образовательный центр под названием «Созвездие — Сузорье», сообщает ИА «Время Н».

Школа, рассчитанная на 1,5 тыс. учеников, появилась благодаря тесному сотрудничеству Нижегородской области и Республики Беларусь. Проект реализован в рамках двусторонних соглашений, касающихся торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сфер.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и Александр Рогожник, являющийся чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации.

Никитин отметил, что открытие центра является важным событием для всего региона. Он подчеркнул масштабность и значимость проекта, назвав его не просто школой, а многопрофильным образовательным центром с символичным названием.