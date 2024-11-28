«Ключевое болото Кольчиха» в Красногорске появилось на кадастровой карте

Охранная зона памятника природы областного значения «Ключевое болото Кольчиха» поставлена на кадастр. Особо охраняемая природная территория расположена в сельском поселении Ильинское Красногорска и включает земли Опалиховского участкового лесничества. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Сведения о границах охранной зоны с разрешенными видами деятельности памятника природы теперь можно посмотреть по публичной кадастровой карте.

Охранная зона состоит из двух участков, ее общая площадь составляет 15 га. Объектами особой охраны в ее границах являются смешанные леса, болота, луговые комплексы. К охраняемым в Подмосковье видам фауны относится обитающая здесь пустельга, редкая флора представлена не занесенными в Красную книгу региона, но нуждающиеся в постоянном наблюдении пальчатокоренником Фукса, лютиком длиннолистным, земляникой мускусной, синюхой голубой, волчеяголником обыкновенным и колокольчиком широколистным.

Устанавливая охранные зоны и внося сведения о них в ЕГРН, Министерство экологии облегчает доступ жителей к информации о разрешенных и запрещенных видах деятельности на таких территориях, а также способствует снижению антропогенного воздействия на природные комплексы и объекты, являющиеся объектами охраны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.