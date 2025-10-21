Клинский детский лагерь принимает участие во Всероссийском форуме «Большие смыслы»

Делегация Клинского оздоровительного комплекса «Горизонт» с 20 по 22 октября представляет Клин в Анапе на Всероссийском форуме «Большие смыслы». В эти дни в Краснодарском крае собрались организаторы отдыха и оздоровления детей со всей России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники «Больших смыслов» обсуждают и формулируют предложения по развитию отрасли, презентуют новые практики и формы работы, направленные на развитие творческого, интеллектуального и лидерского потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья и безопасности.



Форум проходит в офлайн и онлайн-форматах, объединяя педагогов, вожатых, директоров детских лагерей, руководителей туристических фирм и агентств, представителей организаций детского отдыха и оздоровления, федеральных органов исполнительной власти.



"Нас ждет интересная и продуктивная работа. Мы подводим итоги лета 2025 и планируем планы на будущий год. За три дня будет работать несколько секций, организуют круглые столы и дискуссии. Наш центр «Горизонт» представит свой опыт по экспериментальной площадке питания детей» — рассказал подробности директор центра «Горизонт» Дмитрий Горячев.



Лагерь «Горизонт " в Клину был открыт на базе бывшей заброшенной турбазы в 2019 году. Уже в 2023 году лагерь «Горизонт» в Клину вошел в топ-10 лучших детских лагерей России по итогам первого всероссийского конкурса «Лучший детский лагерь России».

Жюри оценивало инфраструктуру, уровень безопасности, квалификацию педагогов и условия проживания ребят. В «Горизонте» есть палаточный и стационарный лагерь. Для палаточного лагеря Институтом гигиены разработано уникальное костровое меню и авторское меню «Кухня народов России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.