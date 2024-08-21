Клин номинирован на конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды

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В Калуге 25–26 августа состоится форум «Развитие малых городов и исторических поселений», в рамках которого будут подведены итоги IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Городской округ Клин представил на конкурс проект: «Вдоль по Купеческой. Новое звучание старинной улицы Государевой дороги». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект предусматривает масштабную реконструкцию улицы Ленина. До революции она носила название Купеческая. Тут стояли особняки зажиточных купцов, трактиры, первый в городе синематограф.

Сейчас улица Ленина благоустраивается в рамках программ губернатора области А. И. Воробьева. На днях здесь, на месте снесенной бани, был открыт сквер «Купеческий» с городскими качелями, лавочками для отдыха, озеленением, киоском и велопарковкой.

Во второй очереди благоустройства сквера «Купеческий» запланировано строительство спортивного ядра для сторонников ЗОЖ — со скалодромом, батутами и уличными тренажерами. В планах также продолжить и закольцевать велопешеходный маршрут «Клин Звучит», который пройдет здесь в створе федерального туристического маршрута «Государева дорога».

На форуме в Калуге пройдет церемония награждения победителей. Кроме Клина, в конкурсе участвуют еще 8 городов Подмосковья — Истра, Чехов, Егорьевск, Ступино, Наро-Фоминск, Коломна и Сергиев-Посад.

Ранее Клин уже становился победителем конкурса с проектом благоустройства улицы Чайковского, на которой расположен дом-музей П. И. Чайковского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.