Клименко: у Университета БРИКС появился собственный дом

С открытием Дома БРИКС у объединения ведущих вузов страны появился собственный дом. В первую очередь его создатели ориентировались на молодежь, которая будет здесь учиться и проходить переподготовку, заявил ректор Евразийского международного университета, президент международной сети «Дом БРИКС» Константин Клименко.

«У университета БРИКС появился конкретный дом», — гордо подчеркнул Клименко.

Он добавил, что в кампусах современные номера, которые очень отличаются от стандарта времен СССР. В Университете БРИКС обучаются взрослые люди, получают по второму образованию. Средний возраст слушателей — 30 лет.

«Мы сделали все, чтобы создать им (студентам — ред.) прекрасные условия для обучения», — уточнил Клименко.

Фото - © Ольга Парамонова/РИАМО Фото - © Ольга Парамонова/РИАМО Фото - © Ольга Парамонова/РИАМО

Он обратил внимание, что рядом с жилыми корпусами находится и детская площадка. Руководство университета выступает за стандартные вечные ценности и поддерживает создание молодых семей. Часто студенты приезжают на сессию вместе с маленькими детьми.

«Мы это всячески приветствуем. Мы надеемся, что здесь будет полный цикл непрерывного образования, начиная от детского сада», — подчеркнул ректор.

По его словам, на территории усадьбы планируется также создать колледж и университет БРИКС, а в будущем академию и докторантуру. Это единый комплекс образования, который в будущем будет иметь филиалы во всех странах БРИКС.

12 ноября Клименко летит в Дубай. Там появится новый филиал Университета БРИКС.