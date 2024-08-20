Клименко считает, что России нужен реестр «белых» хакеров

Председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал, что «белые» хакеры представляют из себя программистов, работающих с базами данных. По словам эксперта, их можно привлечь к ответственности по статье Уголовного кодекса РФ, сообщает Общественная Служба Новостей .

Клименко считает, что Россия нуждается в реестре «белых» хакеров, чтобы легализовать их деятельность.

«Должна быть платформа, на которой все это будут выкладывать, должна быть какая-то процедура, чтобы человек, действуя, мог, во-первых, заработать денег (если это призовая история) или мог по разрешению компании найти ошибки в коде, получить премию», — объяснил председатель совета фонда.

По мнению Клименко, для реализации идеи по узакониванию таких специалистов нужно заручиться юридической поддержкой.

«Белые» хакеры получили такое название, поскольку они без спроса выявляют ошибки, а затем уведомляют об этом разработчиков программных обеспечений, добавил эксперт.