Клиенты обвинили компьютерного мастера в воровстве техники и вымогательстве

Несколько десятков недовольных клиентов обвинили «мастера по ремонту компьютеров» в том, что мужчина присваивает себе технику и вымогает деньги. По словам пострадавших, он забирает компьютеры на ремонт, а затем выставляет счета на десятки тыс. рублей, сообщает Baza .

Компьютерный мастер Артур Л. уже более 10 лет занимается ремонтом техники, однако большинство отзывов о его работе негативные. Десятки людей обвиняют его в мошенничестве.

Мужчина забирает технику (чаще всего ноутбуки), обещает отремонтировать, но затем затягивает сроки или «ремонтирует» их, даже если клиента не устраивает стоимость услуги, и не возвращает технику.

Некоторым клиентам удается вернуть свои ноутбуки, но после «ремонта» техника начинает хуже работать или вовсе ломается.

Пострадавшая Екатерина рассказала, что в ноябре прошлого года Артур забрал ее технику для диагностики. Через 15 минут он оценил ремонт в 22 тыс. рублей, а затем увеличил цену до 29 тыс. Екатерина отказалась от услуги, но мастер утверждал, что ремонт уже выполнен. Однако она так и не получила ноутбук обратно.

Аналогичная история произошла с Чудным Е. Мужчина передал Артуру ноутбук, стоимость которого составляла 170 тыс. рублей. Он также оплатил ремонт в размере 26 000 рублей, но мастер не вернул компьютер. Затем мастер потребовал доплатить ещё почти 17 тыс. рублей, но получил отказ.

При этом Артур утверждает, что у него не было разногласий с заказчиками. Однако клиенты отказываются оплачивать уже предоставленные услуги и обращаются в суд. В данный момент 12 человек, пострадавших от действий мастера, объединились и подали коллективное заявление в Генпрокуратуру, так как полиция отказала им в возбуждении уголовного дела.