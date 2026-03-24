Китайская делегация посетила школу №5 в Богородском округе

Делегация посольства КНР 24 марта посетила центр образования № 5 имени Героя России Максима Сураева в Богородском округе. Гости познакомились с образовательным процессом, приняли участие в мероприятиях недели китайской культуры и обсудили сотрудничество в сфере образования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Визит прошел в рамках Годов российско-китайского сотрудничества в области образования 2026–2027 годов. С 23 по 29 марта в Московской области проводится неделя китайской культуры, программой которой предусмотрено посещение делегацией КНР муниципальных школ.

В Центре образования № 5 гостей встретили хлебом-солью и провели экскурсию по учебным классам. Учреждение стало одним из шести в Подмосковье, принимающих китайскую делегацию для обмена опытом в управлении и использовании искусственного интеллекта в образовательном процессе. Школьники подготовили приветствие на китайском языке и организовали мастер-класс по росписи памятных деревянных дощечек. В программе также были открытый урок китайского языка, круглый стол, телемост с Китаем, концерт «Диалог содружества» и экскурсия по городу.

По информации организаторов, в марте–апреле планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Центром образования № 5 и школой Няньтунь.

«Образовательный процесс в вашем округе отличается современным подходом и вниманием к поддержке педагогов. Мы увидели серьезные вложения в систему дополнительного образования и оснащение школ, а также финансовую поддержку победителей конкурсов и олимпиад», — отметила представитель делегации Чжоу Миньюэ.

Она добавила, что некоторые элементы представленной педагогической практики могут быть использованы в Китае, в том числе меры поддержки молодых специалистов, недавно окончивших вузы.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.