Кишечная палочка обнаружена в популярном кафе в Кемерове

В Кемерове сотрудники Роспотребнадзора обнаружили ряд серьезных нарушений в деятельности одного из предприятий общественного питания. В результате судебного решения работа заведения временно приостановлена, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП по Кузбассу.

Выяснилось, что у данного предприятия отсутствует программа производственного контроля, а также протоколы лабораторных исследований, подтверждающие безопасность конечной продукции. Кроме того, у него не было товаросопроводительных документов на сырье, отметили специалисты.

«На момент осмотра, у моечной раковины была приспособлена мебельная доска, имитирующая рабочий стол, где хранились полуфабрикаты, приготовленные к выпечке в духовке. <…> На предприятии общественного питания, не обеспечивалась поточность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в кафе отсутствовало достаточное количество оборудования, необходимого для уборки и дезинфекции. Инвентарь для чистки располагался рядом с продуктами, а также в этом же месте находилась обувь повара. На витрине с готовыми блюдами выпечка не имела информации о дате и времени ее приготовления. Исследование смывов с рук повара и его санитарной одежды выявило наличие кишечной палочки. Более того, ее обнаружили и на кухонном инвентаре.

По информации контролирующего органа, это указывает на то, что повар не придерживался норм личной гигиены, а качество уборки было на неудовлетворительном уровне. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и назначил ему наказание в виде приостановления деятельности заведения на 90 дней.

По информации источника, речь идет о кафе, которое расположено по адресу Октябрьский, 68 и занимается выпечкой.