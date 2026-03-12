Киселенко: участие в «Героях Подмосковья» вызвало большой эмоциональный подъем

Участник программы «Герои Подмосковья» Антон Киселенко в разговоре с РИАМО поделился своими впечатлениями от обучения. По его словам, уже сам отбор в программу вызвал у него сильный эмоциональный подъем.

Киселенко отметил, что после завершения первого модуля испытал настоящий прилив энергии и эмоций. Он объяснил это большим объемом новых знаний и активным общением с другими участниками.

В настоящее время его восприятие программы изменилось и стало более взвешенным. Эмоции никуда не исчезли, но приобрели спокойный и осмысленный характер.

Участник проекта добавил, что обучение помогло ему по-новому взглянуть на окружающую действительность. Теперь он понимает, как применить полученные знания на практике в дальнейшем.

«Если говорить о личных ощущениях, то сам факт того, что я прошел в эту программу, уже был серьезным эмоциональным подъемом. А после первого модуля это вообще был мощный всплеск эмоций и энергии. Огромное количество новой информации, общения, все на подъеме. Сейчас это чувство тоже есть, но уже более спокойное, более осознанное. Начинаешь иначе смотреть на многие вещи и понимать, как все это можно применить дальше», — рассказал Киселенко.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обучении в рамках региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты изучают тонкости регионального и муниципального управления.

«Преподаватели, эксперты рассказывают об использовании технологий ИИ, делятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.

