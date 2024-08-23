Киркоров заявил, что не знает о штрафах своего отца

Певец Филипп Киркоров заявил, что не располагает информацией о штрафах своего отца Бедроса, сообщает РИА Новости .

Ранее стало известно, что на 92-летнего отца артиста завели административное дело. Пенсионеру может грозить арест до 15 суток. По предварительным данным, Бедрос Филиппович не оплатил штраф за превышение скорости.

Киркоров-младший отреагировал на эти новости. По его словам, о штрафах отца он не знает. К тому же, певец сомневается в их наличии. Он отметил, что Бедрос Филиппович даже не умеет водить машину.

Журналисты на открытии международного музыкального конкурса «Новая Волна» в Сириусе спросили у певца, могла ли в этом деле быть замешена спутница его отца.

Артист отметил, что у Бедроса Филипповича нет супруги. Киркоров-младший пообещал разобраться с этим инцидентом.