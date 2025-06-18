Кирилл Пуртов в рамках ПМЭФ-2025 рассказал об инструментах поддержки бизнеса в сфере госзакупок

С 18 по 21 июня в Северной столице проходит одно из самых масштабных деловых событий в России и на глобальной арене, позволяющих углубить и расширить диалог между государством и бизнесом, — XXVIII Петербургский международный экономический форум. В рамках первого дня прошла сессия «Бизнес и государство. Диалог 2.0», в которой принял участие руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. Он рассказал о роли МСП в госзаказе Москвы.

«Москва из года в год показывает высокий уровень эффективности работы в области развития контрактной системы, удерживая за собой лидерство по объему контрактации в РФ. Объем закупок столицы в 2024 году достиг 1,9 трлн рублей при общероссийском объеме 14 триллионов рублей. Чтобы предприниматели активно участвовали в госзаказе, мы стремимся сделать правила игры максимально понятными, простыми и доступными. Мы последовательно работаем над сближением регулирования 44 и 223-ФЗ — например, в области применения идентичных типовых комплектов документации и электронного актирования. И считаем необходимым создание возможности проведения совместных закупок по 44 и 223-ФЗ», — рассказал Кирилл Пуртов.

Кроме того, в 2022 году на федеральном уровне срок оплаты по государственным контрактам был уменьшен с 30 до семи рабочих дней. За последние три года в Москве этот процесс удалось еще больше ускорить — средний срок оплаты по госконтрактам сократился более чем на 40 процентов и составил четыре рабочих дня.

Одним из эффективных инструментов поддержки малого бизнеса в сфере госзакупок служит столичный Портал поставщиков. Это динамично развивающийся межрегиональный электронный магазин для закупок малого объема, который работает уже более 12 лет. Он помогает бизнесу реализовывать свою продукцию, а более чем 58 тысячам заказчикам из 42 регионов страны — приобретать товары, работы и услуги у надежных поставщиков.

«В начале июня количество зарегистрированных предпринимателей на портале превысило 375 тысяч — с 2021 года этот показатель увеличился более чем на 50 процентов. Более 90 процентов поставщиков на портале — субъекты малого и среднего предпринимательства. Ресурс дает представителям бизнеса со всей страны гарантированный доступ к закупкам во всех подключенных регионах, включая рынок Москвы», — добавил Кирилл Пуртов.

Среди ключевых преимуществ Портала поставщиков — возможность в режиме онлайн направлять ценовые предложения, заключать и исполнять контракты, подписывать дополнительные соглашения, вести претензионную работу. Также предусмотрены механизмы участия в нескольких котировочных сессиях одновременно с помощью бота автоматических ставок и выхода на более крупные закупки благодаря совместным котировочным сессиям.

В рамках панельной дискуссии «Бизнес и государство. Диалог 2.0» представители органов власти и предпринимательского сообщества обсудили вопросы преобразования государственных программ в драйверы российской экономики. Цель мероприятия — поиск точек роста для сотрудничества бизнеса и власти, возможностей создания бесшовной системы господдержки для предпринимателей и оценку эффективности уже существующих инструментов.

Ежегодный XXVIII Петербургский международный экономический форум примет более 20 тысяч участников из 140 стран и территорий. В этом году ПМЭФ посвящен поиску общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмыслению моделей сотрудничества и формированию основ устойчивого развития. Главная тема мероприятия — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Программа включает 20 двусторонних бизнес-диалогов, деловые форумы Евразийского экономического союза, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, форумы МСП, «Деловой двадцатки» и многие другие.