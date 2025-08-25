Кинолог из Ступина и его собака показали детям мастер-класс по поиску взрывчатки

В Ступине военные и ветераны СВО провели встречу с молодежью в лагере имени Гагарина. Мероприятие организовали руководитель местного отделения ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Путренко и социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» Юлия Павлова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ярким моментом встречи стало выступление младшего инспектора-кинолога Даниила Якунина со служебной собакой. На глазах у ребят спрятали муляж взрывчатого вещества, которое животное быстро и точно обнаружило. Школьники наблюдали за процессом с большим интересом.

«Для нас важно делиться опытом с молодым поколением. Подобные встречи помогают подросткам осознать, что настоящая сила заключается в знаниях, дисциплине и умении работать в команде», — пояснил Даниил Якунин.

По словам организаторов, такие события позволяют молодежи ближе познакомиться с военной службой и понять ее значение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.