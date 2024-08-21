Кинокамеру прошлого века нашли в комплексе по переработке отходов в Егорьевске
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
На конвейерных лентах комплекса по переработке отходов, расположенном в подмосковном Егорьевске, сортировщики нашли видеокамеру Sony. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Видеокамера Sony была популярна в России и за ее пределами 30 лет назад. Она включала в себя ЖК-экран, запись на карту памяти, ручную фокусировку и сенсорный дисплей.
Киносъемочная камера серии Альфа предназначалась для профессиональной съемки кинофильмов в самых различных условиях. Производство этой камеры началось еще в 1957 году.
За четыре года работы музей принял более 2 тыс. посетителей, среди которых школьники, студенты, общественные организации и активные жители Подмосковья.
В центре экспозиции музея расположен 3D-макет комплекса по переработке отходов:
- 2 сортировочных завода;
- 4 станции компостирования;
- 2 весовых пункта;
- площадка дробления крупногабаритных отходов;
- мастерская по ремонту машин.
Гости также могут рассмотреть макеты барабанного, магнитного, оптического и баллистического сепараторов, кабины сортировщиков и ячейки накопления каждой фракции вторсырья.
В музее есть и отдельные выставки советских и зарубежных фотоаппаратов, старинной и современной домашней утвари, икон и книг.
Месторасположение музеев: КПО «Восток» в Егорьевске и КПО «Нева» в Солнечногорске.
Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.
«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.