Кинокамеру прошлого века нашли в комплексе по переработке отходов в Егорьевске

На конвейерных лентах комплекса по переработке отходов, расположенном в подмосковном Егорьевске, сортировщики нашли видеокамеру Sony. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Видеокамера Sony была популярна в России и за ее пределами 30 лет назад. Она включала в себя ЖК-экран, запись на карту памяти, ручную фокусировку и сенсорный дисплей.

Киносъемочная камера серии Альфа предназначалась для профессиональной съемки кинофильмов в самых различных условиях. Производство этой камеры началось еще в 1957 году.

За четыре года работы музей принял более 2 тыс. посетителей, среди которых школьники, студенты, общественные организации и активные жители Подмосковья.

В центре экспозиции музея расположен 3D-макет комплекса по переработке отходов:

2 сортировочных завода;

4 станции компостирования;

2 весовых пункта;

площадка дробления крупногабаритных отходов;

мастерская по ремонту машин.



Гости также могут рассмотреть макеты барабанного, магнитного, оптического и баллистического сепараторов, кабины сортировщиков и ячейки накопления каждой фракции вторсырья.

В музее есть и отдельные выставки советских и зарубежных фотоаппаратов, старинной и современной домашней утвари, икон и книг.

Месторасположение музеев: КПО «Восток» в Егорьевске и КПО «Нева» в Солнечногорске.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.