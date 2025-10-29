«Кем ты работаешь, тварь?»: москвич обратился к шумным соседям с грубым посланием

Житель многоквартирного дома в столичной Коммунарке разозлился на своих шумных соседей и оставил им весьма грубое послание. Он обозвал всех «тварями», сообщает «Москва М125» .

Мужчина вывесил свое обращение на видное место и указал «грех» каждого из своих соседей, из-за которых ему не удается выспаться. Так, по его словам, кто-то из жильцов громко слушает некого «чтеца» до двух часов ночи. Он порекомендовал соседу купить наушники.

Еще одна соседка, по словам мужчины, незаконно снимает квартиру, в которую приходит глубокой ночью и громко хлопает дверьми.

«Кем ты работаешь, тварь?» — поинтересовался мужчина.

Он даже пообещал написать заявление на женщину. Кроме того, как указал разгневанный мужчина, из-за другого соседа в одном из почтовых ящиков завелись тараканы, а другой жилец якобы не закрывает окна в подъезде.

