Кексик и бокальчик: как повседневные привычки разрушают здоровье
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Эксперт-психолог Мария Молоствова заявила, что ежедневные привычки имеют свои особенности и побочные эффекты: чем дольше человек выполняет какое-то действие, тем значимее его последствия, сообщает RuNews24.ru.
«Часто мы не осознаем, как каждая мелочь, которую мы делаем, влияет на нашу жизнь. „Это всего лишь еще один кексик“ или „всего лишь другой бокал вина“ могут казаться незначительными решениями в момент выбора, но со временем они могут привести к серьезным проблемам, таким как ожирение или алкоголизм», — сказала специалист.
По ее словам, вся жизнь формируется из небольших привычек, каждая из них может стать основой для дальнейшего развития — как позитивного, так и негативного.
Одна из самых важных задач — это замена вредных привычек полезными. Например, отказ от курения может подсознательно восприниматься как угроза выживанию.
