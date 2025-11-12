Кексик и бокальчик: как повседневные привычки разрушают здоровье

Эксперт-психолог Мария Молоствова заявила, что ежедневные привычки имеют свои особенности и побочные эффекты: чем дольше человек выполняет какое-то действие, тем значимее его последствия, сообщает RuNews24.ru .

«Часто мы не осознаем, как каждая мелочь, которую мы делаем, влияет на нашу жизнь. „Это всего лишь еще один кексик“ или „всего лишь другой бокал вина“ могут казаться незначительными решениями в момент выбора, но со временем они могут привести к серьезным проблемам, таким как ожирение или алкоголизм», — сказала специалист.

По ее словам, вся жизнь формируется из небольших привычек, каждая из них может стать основой для дальнейшего развития — как позитивного, так и негативного.

Одна из самых важных задач — это замена вредных привычек полезными. Например, отказ от курения может подсознательно восприниматься как угроза выживанию.

