Каждый третий россиянин подарит электронный презент к 8 Марта

41% жителей России допускают вариант электронного презента для своей второй половинки к Международному женскому дню. Треть участников опроса (33%) остаются верны традициям и выбирают обычные физические презенты, объясняя это тем, что они несут большую символическую ценность и эмоциональную нагрузку, пишет Газета.ru .

Четверть респондентов (26%) поделились опытом, что уже практиковали вручение цифровых сюрпризов своим партнершам в предыдущие годы. При этом цветы остаются любимым подарком для 23% россиян.

На втором месте — украшения и аксессуары, их выбирают 19% участников исследования. Бытовую технику и гаджеты готовы подарить 17% опрошенных. Парфюмерия и косметика привлекают 16% респондентов. Менее популярны одежда и аксессуары — 11%, книги — 7%, товары для хобби — 4%, а предметы интерьера выбирают только 3%.

Что касается электронных подарков, лидируют сертификаты в онлайн-магазины — их предпочитают 29% участников опроса. Денежные переводы с поздравительными сообщениями выбирают 23% респондентов. Подписки на стриминговые сервисы и приложения интересны 18% опрошенных. Онлайн-курсы и мастер-классы готовы подарить 16% участников. Игровой контент — доступ к играм и дополнения — выбирают 9%, а внутриигровую валюту планируют дарить 5% респондентов. В исследовании участвовали 3 тысячи жителей России.

Ранее эксперты рекомендовали российским мужчинам заботиться о женщинах не только 8 марта. Также они дали советы, какие подарки лучше всего преподнести вторым половинкам, коллегам, матерям и сестрам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.