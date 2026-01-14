Согласно анализу посещаемости парков столицы в праздничный период установлено, что их посетили свыше 5 млн человек. Аудиторию составили жители Московского региона (75%), российские туристы из других регионов (15%) и гости из-за рубежа (10%), сообщила пресс-служба МТС.

Наибольший интерес вызвали парки с обустроенными катками. Лидерами стали «Измайлово» (9%), «Коломенское» (6%), «Кузьминки-Люблино» (6%), «Сокольники» (4%) и ЦПКиО им. Горького (4%). Суммарно на них пришлась четверть всех визитов.

65% гостей провели в парке меньше часа, а средняя продолжительность визита составила около 60 минут. Хотя более 80% посетителей побывали в парках лишь раз за праздники, каждый третий визит был совершен повторно. Наибольшая активность наблюдалась с полудня до 16:00. Самыми популярными днями стали 5 и 6 января (по 13% трафика), а наименее— 9 января (4%).

Три четверти (75%) визитов совершили москвичи и жители Подмосковья. На долю внутренних туристов пришлось 15%, при этом чаще всего парки посещали гости из Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Краснодарского края. Среди иностранных посетителей преобладали граждане Китая.

Более половины (52%) гостей парков — мужчины. Наиболее активной возрастной категорией стали лица 35–44 лет (22%), за ними следуют посетители 45–54 лет (16%) и молодежь до 17 лет (15%). Большинство гостей (58%) отдыхали без детей.

Анализ проведен на основе обезличенных данных сервиса «МТС Геоэффект».