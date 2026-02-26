Казанец продает за 3 млн рублей счастливых черепах, которые помогли ему жениться

Житель Казани уверяет, что нашел свою любовь только благодаря счастливым черепахам. Теперь он продает их за 3 млн рублей, сообщает Kazanfirst.ru .

Мужчина разместил объявление о продаже двух красноухих черепах по кличке Кейт и Лео на популярной платформе. Он просит за рептилий, которые помогли ему жениться, 3 млн рублей.

«Торга нет от слова совсем и цена окончательная», — написал он.

Казанец уверяет, что животные обязательно принесут удачу и счастье новому владельцу. Он отметил, что продает черепах из-за переезда, так как не может взять их с собой.

По словам мужчины, благодаря рептилиям он удачно женился. Казанец даже пообещал показать потенциальному покупателю штамп в паспорте. Также он уверяет, что черепахи — отличные слушатели. Вместе с ними мужчина продает аквариум, фильтр для очистки воды и другие аксессуары.

