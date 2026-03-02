Казачий клуб «Атаман» в Наро-Фоминске готовится к Всероссийским стартам

Тренировки молодежного казачьего клуба «Атаман» проходят в Наро-Фоминске перед Всероссийскими соревнованиями «Наша сила — в единстве!». Занятия в Молодежном центре несколько раз в неделю курирует наставник Денис Анищенко, а 27 февраля тренировку посетил депутат Госдумы Отари Аршба, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Молодежном центре Наро-Фоминска ежедневно проходят интенсивные занятия. Участники клуба отрабатывают вязку узлов, сборку автомата Калашникова, приемы первой помощи и упражнения на спортивных снарядах. Наставник Денис Анищенко координирует работу на каждой площадке и следит за подготовкой ребят.

Команда готовится представить город воинской славы Наро-Фоминск на Всероссийских соревнованиях «Наша сила — в единстве!». В прошлом году сборная заняла первое место по стрельбе, второе — по физической подготовке и перемещению на поле боя, а в общем зачете вошла в число сильнейших команд страны, став седьмой.

27 февраля тренировку посетил депутат Госдумы Отари Аршба. Он помог приобрести необходимый инвентарь, пообщался с воспитанниками клуба и отметил их серьезный настрой.

В центре также изготавливают маскировочные сети из пенопласта и капрона. Депутат привез дополнительные материалы и присоединился к работе над новой сетью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.