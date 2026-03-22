Католикоса-патриарха всея Грузии Илию II похоронили в Сионском соборе

В воскресенье в Тбилиси после завершения всех церемоний католикоса-патриарха всея Грузии Илию II похоронили в Сионском кафедральном соборе, сообщает РИА Новости .

Илия II был главой Грузинской православной церкви с 1977 года. Он скончался в тбилисской клинике 17 марта, ему было 93 года. Его патриаршество являлось самым продолжительным в истории Грузинской церкви.

Панихида по католикосу-патриарху в кафедральном соборе Самеба шла несколько дней. Тысячи людей приходили, чтобы почтить его память, верующие стояли в очередях по 2-5 часов. В траурных мероприятиях участвовали представители духовенства, власти, иностранные делегации.

После завершения всех богослужений гроб с телом Илии II перенесли в Сионский собор.

