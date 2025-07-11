Католикос Гарегин II: антицерковная кампания властей Армении угрожает народу

11 июля в Эчмиадзине, главном духовном центре Армянской апостольской церкви, католикос Гарегин II обратился к священнослужителям. Он отметил, что действия властей Армении против церкви ставят под угрозу независимость страны и народное единство, пишет РИА Новости .

Католикос подчеркнул, что армянская церковь не может оставаться безучастной, когда существуют угрозы национальной безопасности и самобытности. По его словам, церковь обязана говорить об искажении исторических фактов, защищать государственные и народные интересы, а также выступать против несправедливого обращения с армянами Арцаха и незаконного удержания соотечественников в плену в Баку.

Глава церкви указал на системный характер нападок властей на религиозную организацию. По его словам, правительство пыталось создать впечатление, что их действия направлены только против некоторых священников, хотя на самом деле они атакуют всю церковную структуру в целом.

Ранее сообщалось, что в Армении пришлось прервать заседание парламента из-за массовой драки. Инцидент попал на видео.