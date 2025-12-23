Касперская заявила о рисках утечек при создании цифрового регистра заболеваний

Президент группы компаний InfoWatch и председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская предупредила о рисках утечек персональных данных при создании цифрового регистра заболеваний, который планируется ввести с марта следующего года, сообщает kp.ru .

Она отметила, что расширение подобных баз данных может привести к увеличению числа утечек персональной информации.

Касперская пояснила, что в новый регистр войдут сведения о 12 заболеваниях, среди которых психические расстройства и беременность. Эти данные будут доступны различным ведомствам без ведома граждан и без возможности удаления информации из реестра.

«Даже врачебная ошибка может привести к тому, что человек навсегда останется в базе с неверным диагнозом, а такие сведения быстро попадут к мошенникам», — подчеркнула Касперская.

Эксперт добавила, что увеличение объема информации в цифровом пространстве облегчает доступ к ней злоумышленникам. Она напомнила, что за прошлый год было зафиксировано более 1,5 млрд утечек персональных данных россиян, в том числе из банков и сервисов доставки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.