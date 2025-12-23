Каширский регоператор вывез на переработку более 139 тысяч кубометров отходов за неделю

Региональный оператор по обращению с ТКО Каширского кластера за прошедшую неделю отправил на переработку свыше 139 тысяч кубометров отходов с территорий обслуживания, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

За неделю с территорий Каширского кластера было вывезено более 139 тысяч кубометров отходов. Из этого объема свыше 108 тысяч кубометров составили твердые коммунальные отходы, более 5,5 тысячи кубометров — отходы от раздельного сбора, свыше 23 тысяч кубометров — крупногабаритные отходы, более 800 кубометров — отходы после уборки территорий, а также более 2 тысяч кубометров отходов, размещенных в несанкционированных местах.

Крупногабаритные отходы, такие как мебель, бытовая техника, сантехника и строительный мусор от текущего ремонта, необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках для правильной и безопасной утилизации.

В зону обслуживания Каширского регоператора входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.