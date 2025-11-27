Каширский Дом культуры имени Ленина отметил 95-летний юбилей

Дом культуры имени Ленина в Кашире отметил 95-летие. В честь этого знаменательного события в учреждении прошли яркие праздничные концерты, выставки и разнообразные культурные программы, которые собрали множество гостей и жителей городского округа Кашира, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Поздравили с этим событием заместитель главы округа Светлана Троицкая, депутат Московской областной Думы Андрей Голубев и председатель Совета депутатов Сергей Буров. Они выразили искренние слова благодарности и пожелания дальнейших успехов учреждению, которое на протяжении почти сотни лет радует жителей культурными событиями и поддерживает творческую жизнь округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.