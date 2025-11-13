Каширские долголеты продолжают осваивать занятия гимнастикой

Участники проекта «Активное долголетие» городского округа Кашира регулярно используют в своих тренировках гимнастические палки, что способствует укреплению мышц спины и поддержанию общего тонуса организма. Эти упражнения помогают поддерживать активность и гибкость мышечного каркаса, что особенно важно для лиц пожилого возраста, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Кроме того, занятия с палками улучшают подвижность грудного отдела позвоночника и плечевых суставов. Такие тренировки позволяют скорректировать осанку, уменьшают риск развития сколиоза и других проблем с позвоночником, а также способствуют сохранению хорошего самочувствия и облегчению повседневных движений.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке: dolgoletie.mosreg.ru/activities

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.