Каширская набережная стала более комфортнее и привлекательнее

Рядом с водно-спасательной станцией в Кашире-1 установили новый причал. Он заменил старое сооружение, которое использовали сотрудники ВСС для швартовки своих судов. Деревянная конструкция со специальной пропиткой и пластиковыми поплавками и органично вписалась в облик набережной. Реализовать данный проект помог один из местных жителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Огромное спасибо жителю Каширы-1, который оказал такую помощь. Старый причал устарел и морально, и физически. Поэтому новая пристань пришлась как нельзя кстати. Она установлена по проекту, имеет свой паспорт, соответствует всем необходимым стандартам. Кроме того объект эстетически привлекателен и вписывается в общий вид набережной», — прокомментировал директор МКУ «ЕДДС» городского округа Кашира Сергей Медведев.

Причал рассчитан на 5 судов. Спасатели швартуют к нему 2 лодки «Вельбот», а остальные 3 места остаются для жителей и гостей городского округа Кашира.

«Замечательный объект, который повысит туристическую привлекательность Каширы. Теперь попасть на нашу набережную можно не только по пешеходным маршрутам, но и по водным, особенно в летнее время, когда многие используют Оку для навигации. Это только часть большой работы, которую мы продолжим проводить в этой части города. Обязательно расскажем и о других проектах», — отметил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.

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