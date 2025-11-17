Каширяне приняли участие в выездной медицинской сессии в Рязани

С 10 по 14 ноября учащиеся медицинского класса школы № 3 приняли участие в выездной образовательной сессии, организованной на базе Рязанского государственного медицинского университета (РязГМУ), передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Молодые школьники погрузились в атмосферу студенческой жизни будущих врачей, получив уникальную возможность ознакомиться с основами медицинской профессии. В рамках программы участники проходили занятия по биологии и химии, а также практиковались на тренажерах и стимуляторах в лабораторных условиях.

По словам классного руководителя, несмотря на высокую интенсивность программы и усталость, участники остались довольны опытом и выразили желание продолжить изучение медицины. Он отметил, что ребята проявили энтузиазм и позитивный настрой, справляясь с нагрузками.

Данное мероприятие стало важным этапом в формировании профессиональных интересов и навыков будущих медиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.