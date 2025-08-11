Кашеварова заявила, что в России начали блокировать WhatsApp*

Блогерша Анастасия Кашеварова написала в своем Telegram-канале , что в России якобы начали блокировать WhatsApp*. Звонки через мобильный интернет в мессенджере проходят не всегда, вероятно, пока просто делают попытки забанить.

По техническим причинам блокировать WhatsApp* 1 июля не стали. Такое решение приняли с 1 августа.

Кашеварова считает потенциальную блокировку WhatsApp* борьбой с кибертерроризмом и кибермошенничеством. Через мессенджер, по словам блогерши, аферисты обворовывают россиян на миллиарды рублей. Еще WhatsApp отслеживает российских военных и передает информацию спецслужбам.

«Российские мобильные операторы высказались за запрет звонков во вражеском WhatsApp* и в Telegram. Немного приоткрою завесу тайны, скоро будут у пользователей проблемы со звонками в WhatsApp* и Telegram», — добавила Кашеварова.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремисткой, террористической и запрещенной.