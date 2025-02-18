Карусели Подмосковья посетили 5,28 тыс человек с 10 по 16 февраля

В министерстве благоустройства Московской области рассказали о посещаемости каруселей в муниципалитетах за период с 10 по 16 февраля. За прошедшую неделю карусели привлекли внимание 5,28 тыс. человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Эти аттракционы, известные как «Сказка», были установлены в рамках губернаторской программы и оформлены известным дизайнером Денисом Симачевым. Карусели созданы для досуга жителей и гостей Подмосковья, предлагая современные удобства, такие как профессиональная аудиосистема и праздничная иллюминация.

Первое место по посещаемости заняла карусель в Сергиево-Посадском городском округе, где ее посетили более 1 тысячи человек. Она расположена в парке «Скитские пруды. В рамках благоустройства в парке были установлены новая входная группа, сцена для общественных мероприятий, а также различные спортивные площадки и зоны для отдыха. В 2023 году в парке появилась новая экстрим-зона со скейтпарком и памп-треком, что сделало его еще более привлекательным для посетителей.

Второе место по популярности заняла карусель в Богородском городском округе, которую посетили более 900 жителей и гостей региона. Карусель расположена в Центральном парке Ногинска, который был основан в 1875 году в сосновом бору. Парк, созданный усилиями городских фабрикантов и по решению городской думы, предлагает разнообразные возможности для отдыха всей семьей. В Центральном парке расположены аттракционы, детские площадки и батуты, а также проходят различные развлекательные программы и еженедельные сеансы кино и театральные постановки. Парк также предлагает прокат сезонного инвентаря и оснащен современной системой видеонаблюдения.

Замыкает тройку лидеров карусель в городском округе Домодедово, которая привлекла свыше 800 посетителей. Этот аттракцион выполнен во французском стиле и украшен 26 расписными фигурами лошадей. Карусель расположена в детском сквере и открыта для посещения каждый день.

На территории Подмосковья функционирует всего 8 каруселей, которые работают с 11:00 до 20:00 (в Домодедово — до 19:00), кроме понедельника и вторника (в Домодедово — без выходных). Посетить карусели можно совершенно бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.