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Карусель в Ногинске стала первой по посещаемости на прошлой неделе

С 8 по 14 июля карусель в Богородском округе посетили более 4 100 человек. Карусель стала первой по востребованности на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Аттракцион появился в Ногинске 2021 году. Неповторимый облик художественному оформлению карусели «Сказка» придал художник и дизайнер Денис Симачев.

На карусели смогут одновременно кататься 44 человека. Аттракцион установлен по программе губернатора Андрея Воробьева в детском сквере в центре города. Карусель работает ежедневно. Покататься на ней можно бесплатно.

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.