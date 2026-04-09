Карьерная поддержка: молодежь Подмосковья пригласили в проект «Профразвитие»

В настоящее время все больше молодых людей сталкиваются с трудностями при выборе профессии и на старте карьеры: по данным исследований, 40% испытывают сложности при выходе на рынок труда, а 44% отмечают нехватку доступных образовательных возможностей. Проект «Профразвитие» помогает молодежи сделать путь в профессию понятным, доступным и системным. Принять участие в новом сезоне проекта могут совершеннолетние студенты, выпускники вузов и профессиональных образовательных организаций, а также молодые специалисты. Подать заявку можно на сайте профразвивайся.рф.

«За три сезона к проекту уже присоединились более 200 тысяч талантливых ребят из 89 регионов России. Для нас важно, что за цифрами — реальные истории молодых людей: они получают опыт, находят работу, строят карьеру и развиваются в профессии. Эта работа выстроена как системная модель поддержки молодежи: мы помогаем развивать человеческий капитал и создавать условия для карьерного развития молодых специалистов, университетам — усиливать подготовку выпускников, а самим участникам — становиться конкурентоспособными еще до выхода на рынок труда. С проектом сотрудничают более 250 партнеров-работодателей — ведущие компании страны, заинтересованные в молодых кадрах. Именно этот запрос со стороны рынка труда мы учитываем, усиливая возможности для профессионального старта участников. Уверен, четвертый сезон откроет нам новых лидеров, готовых трудиться на благо страны», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Молодежь Московской области активно участвует в проекте «Профразвитие» Президентской платформы «Россия — страна возможностей»: за три сезона к проекту присоединилось 4 698 человек. В новом сезоне молодым людям доступны обучение онлайн, карьерные рекомендации, стажировки, возможность принимать участие в очных мероприятиях по всей стране.

О проекте

Проект «Профразвитие» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» сотрудничает с сотнями компаний по всей стране, где можно пройти стажировку, получить реальный опыт и первые карьерные предложения. Для молодых специалистов это возможность учиться и сразу пробовать себя в профессии. За три сезона каждый четвертый пользователь каталога вакансий от проекта «Профразвитие» получил предложение пройти стажировку после собеседования. В новом сезоне для участников открываются эксклюзивные возможности — работа на крупнейших федеральных площадках.

В 2026 году для участников проекта «Профразвитие» открывается возможность обсудить свои карьерные планы и получить обратную связь от экспертов, а также сформировать понятную стратегию профессионального развития благодаря карьерной поддержке. За время реализации проекта участникам уже было предоставлено более 102 тысяч персональных рекомендаций, что подтверждает востребованность такого формата.

Проект способствует повышению кадровой привлекательности регионов с помощью очных мероприятий в формате Дней Профразвития, где на площадке встречаются студенты, молодые специалисты, работодатели, HR и эксперты. Участники могут напрямую пообщаться с представителями компаний, задать вопросы, презентовать себя и найти возможности для стажировок и трудоустройства. Одной из ключевых активностей Дней Профразвития станут очные хакатоны, где молодые люди формулируют условия, которые им необходимы для работы в регионе, какие форматы занятости и развития им интересны. Лучшие инициативы становятся основой для управленческих решений в регионах. Базой для обсуждения на хакатонах становятся социологические исследования проекта на тему карьерных ожиданий и барьеров молодежи при выходе на рынок труда.

О новом сезоне

В четвертом сезоне расширяется линейка образовательных программ от партнеров проекта. Так, уже доступны практикоориентированные программы обучения от издательства «МИФ» и Российского общества «Знание»: они нацелены на развитие навыков личной эффективности, работу с текстом, развитие мышления и финансовую грамотность, а также современные образовательные и цифровые компетенции — от цифровой гигиены до работы в условиях развития искусственного интеллекта.

Проект «Профразвитие» открывает участникам возможности для уверенного старта и развития. Присоединиться могут все, кто готов сделать следующий шаг в профессии — регистрация уже открыта на сайте профразвивайся.рф. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

