Капсулы похожи на конфеты: родителям напомнили об угрозе бытовой химии для детей

Доступ детей к бытовой химии часто имеет трагические последствия, поэтому в Роспотребнадзоре решили напомнить родителям о том, что все моющие и чистящие средства необходимо хранить в недоступных для малышей местах, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

По данным управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, чаще всего из-за бытовой химии страдают малыши от 1 до 3 лет. Тысячи детей каждый год попадают в больницы с ожогами слизистых, отравлениями и сильной аллергией, также химикаты могут стать причиной удушья.

Некоторые средства, такие как таблетки для посудомоек и капсулы для стирки, выглядят как конфеты, что привлекает малышей.

Опасность представляют не только моющие и чистящие средства, но и освежитель воздуха, гели и порошки для прочистки труб. Хранить все это нужно либо на самой высокой полке, либо под замком.

В Роспотребнадзоре призвали не переливать химические жидкости в бутылки из-под напитков, так как дети могут это выпить.

С детьми постарше и подростками необходимо проводить беседы и предупреждать об опасности бытовой химии, добавили в ведомстве.