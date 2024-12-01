сегодня в 12:45

Капремонт в здании школы Богородского округа завершат в 2025 г

Капремонт школьного здания 1 центра образования № 23, расположенного в поселке Обухово Богородского округа, планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На объекте продолжаются работы по демонтажу стен, потолка и полов основного здания на улице Ленина, 85 и спортивного зала. Также строители провели работы на кровле.

Согласно проекту капремонта, в здании планируется провести кровельные и фасадные работы, обустроить входные группы, заменить систему отопления, вентиляцию, канализацию, провести внутренние работы.

Помимо этого, будут проведены благоустройство прилегающей территории, закупка новой мебели и оборудования. Сдать объект планируется в 2025 году.

Здание 1937 года постройки, его площадь превышает 1,7 тыс. кв. м. Ремонт проводится в рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования.

В здании 1 центра образования № 23 до ремонта обучалось 570 детей. Учащиеся и родители очень рады, что школу внесли в программу капремонта, и с нетерпением ждут его завершения. Новое современное оборудование, что поможет улучшить учебный процесс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.