сегодня в 15:45

Капремонт подмосковного лицея им Гагарина закончат к новому учебному году

В городском округе Щелково идет капитальный ремонт лицея № 14 им. Ю. А. Гагарина. Завершить работы планируется к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы осуществляются в рамках государственной программы и финансируются из бюджета. Рабочие приступили к демонтажу старых конструкций и вывозу строительного мусора.

В процессе капитального ремонта будет полностью обновлен фасад здания, заменены все инженерные системы, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Также запланированы внутренняя отделка помещений, кровельные работы, модернизация пищеблока, устройство входной группы и благоустройство прилегающей территории. Еще рамках капремонта будет произведена замена мебели.

Здание лицея общей площадью более 3,5 тыс. кв. м было построено в 1958 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.