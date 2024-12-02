Капремонт дошкольного отделения подмосковной гимназии закончат в 2025 г

В городском округе Красногорск в микрорайоне Райцентр на улице Циолковского, д. 1, начался капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии № 5, сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.

Подрядчик уже на объекте. Работы проходят в рамках госпрограммы Московской области за счет бюджета.

Общая площадь здания — 1714,4 кв. м. В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Кроме того, проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, модернизируют пищеблок, обустроят входную группу, выполнят благоустройство прилегающей территории. В рамках капремонта также будет проведена замена мебели.

Завершить все работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.