сегодня в 16:18

Капремонт Дома культуры «Исток» в Подмосковье завершат к 1 сентября 2025 г

В Серпухове подвели итоги конкурса на выполнение капитального ремонта Дома культуры «Исток». Заключен контракт на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы будут проведены в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры.

В рамках технического задания в здании планируются провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. Также будет закуплена новая мебель и учебное оборудование.

Работы планируют завершить к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.