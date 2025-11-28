Капитальный ремонт звенигородской Академии дзюдо выполнен на 23%

В Звенигороде продолжается масштабное обновление Академии дзюдо — работы на объекте выполняются по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Общая готовность составляет 23%, к настоящему моменту демонтаж внутри здания завершен, осталось только снять старый фасад. Кровельные работы также почти выполнены, в помещениях сделана большая часть перегородок из газобетонных блоков и кирпича, на 30% смонтировано отопление. Об этом сообщил по итогам инспекции объекта во вторник, 25 ноября, глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«Внутри рабочие сделали большую часть перегородок, продолжают штукатурить стены и готовить основания под полы с утеплением и звукоизоляцией. Систему отопления смонтировали примерно на 30%. На объекте сейчас работают 85 человек и 5 единиц техники. До конца года черновой этап должен быть закрыт. На следующей неделе в здание подадут тепло, после чего начнется монтаж сетей — водопровода, канализации и электрики», — сообщил Андрей Иванов.

Площадь звенигородской Академии дзюдо превышает 15 тысяч квадратных метров, а земельного участка — 1 гектар. Спортивный комплекс предназначен для проведения не только спортивных, культурно-просветительских и зрелищных мероприятий. В рамках капитального ремонта сделают удобные раздевалки, современные спортивные залы, зону питания и все необходимое для тренировок и соревнований — объект станет максимально функциональным и комфортным для спортсменов.

Главный зал будет многофункциональным — в центре разместится поле для гандбола и минифутбола, его размеры составят 42 на 25 метров. Слева и справа от него будут зоны для волейбола — 18 на 9 метров, а также художественной гимнастики — 12 на 12 метров. Кроме того, к главной арене будет примыкать просторный зал для единоборств и тренировок — 54 на 12 метров. После масштабного капитального ремонта по госпрограмме обновленная Академия откроется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.