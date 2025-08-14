сегодня в 09:58

Капитальный ремонт в детской школе искусств Дубны близится к завершению

Капитальный ремонт в Дубненской детской школе искусств на улице Флерова близится к завершению. Строительная готовность около 80%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Полы подготовлены под укладку плитки и линолеума, в классах идут малярные работы. Ведется монтаж инженерных систем. В административной части здания на 90% закончены штукатурные работы. Снаружи обустроили четыре новых крыльца. Скоро рабочие приступят к благоустройству территории — 11 августа завезли бордюрную плитку.

В ходе ремонта будет сохранен исторический облик здания, большая ель во дворе школы, памятник Михаилу Глинке.

Завершить работы планируется к 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.