Капитальный ремонт в детской школе искусств Дубны близится к завершению
Фото - © Полина Пахомова
Капитальный ремонт в Дубненской детской школе искусств на улице Флерова близится к завершению. Строительная готовность около 80%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Полы подготовлены под укладку плитки и линолеума, в классах идут малярные работы. Ведется монтаж инженерных систем. В административной части здания на 90% закончены штукатурные работы. Снаружи обустроили четыре новых крыльца. Скоро рабочие приступят к благоустройству территории — 11 августа завезли бордюрную плитку.
В ходе ремонта будет сохранен исторический облик здания, большая ель во дворе школы, памятник Михаилу Глинке.
Завершить работы планируется к 1 сентября.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.
«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.