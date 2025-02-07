Капитальный ремонт котельной проведут в округе Чехов в 2025 году

Встреча в формате выездной администрации прошла в поселке Мещерское м. о. Чехов. В ходе мероприятия Михаил Собакин представил итоги работы администрации за 2024 год и рассказал о планах на текущий год, уделив особое внимание проектам, реализуемым в территориальном отделе Столбовая-Любучаны, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В этом году мы отремонтируем дорогу в Талалихино, обустроим тротуар на улице Совхозная в селе Молоди; в Троицком обновление ждет детскую игровую площадку. Кроме того, в населенных пунктах Томарово, Красные Холмы, Ивачково (улица Новая) и Троицкое (улица Дачная) появится уличное освещение. В амбулаториях Мещерского и Троицкого пройдет ремонт внутренних помещений, а на Столбовой будет осуществлен ремонт входной группы. В ряде сел и деревень будут очищены пруды и обновлены контейнерные площадки», — сказал глава округа.

В текущем году также запланирован капитальный ремонт котельной в Мещерском, которая вошла в государственную программу. Уже заключен контракт на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, и подрядчик приступил к первому этапу. Все работы должны быть завершены в IV квартале.

Жители задали интересующие вопросы профильным специалистам во время личного приема. Среди обращений были вопросы транспортного обслуживания, обустройства остановки у храма в деревне Прохорово, земельно-имущественные вопросы, ремонт дорог, тротуаров и содержание многоквартирных домов. Также от жителей прозвучала просьба поощрить сантехника Андрея за добросовестное отношение к работе.

Все обращения были зафиксированы и оформлены в протокол. В ближайшее время будут определены исполнители и установлены сроки решения каждой из проблем. Михаил Собакин подчеркнул важность постоянной связи ответственных лиц с заявителями. «Жители должны не только понимать, но и видеть ход решения их проблемы», — сказал он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.