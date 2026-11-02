Канадские бобры сбежали из Финляндии в Ленобласть

Канадские бобры самостоятельно перебрались в Ленинградскую область из соседней Финляндии. Сейчас их численность в регионе превышает 2 тысячи, сообщает rosbalt.ru .

Исторически в России обитал только европейский бобр, отметил биолог Павел Глазков. Канадского бобра завезли в Финляндию в 1930-х годах, а оттуда он расселился в Ленобласть.

По данным областного Комитета по охране животного мира, в регионе живут около 22 тысяч европейских бобров и чуть более 2 тысяч канадских. Эти виды не скрещиваются. У канадского бобра хвост широкий и короткий, у европейского — узкий и вытянутый.

Сейчас бобры активно готовятся к зиме: строят водные каналы, по которым перетаскивают ветки, и складывают их на дно водоемов. В холодной воде без доступа кислорода запасы сохраняются всю зиму.

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